Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı (2) - ANKARA

Bakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı (2) - ANKARA

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımları - Uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisiBakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Uluslararası tanıtım için hazırladığımız reklam serimizin devamında zengin kültürümüzü ve kadim tarihimizi yansıtıyoruz. Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'den Efes'e rakipsiz kültür varlıklarımızla da eşsiz seyahat deneyimleri sunuyoruz"ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisinin devamında Türkiye'nin zengin kültürü ve kadim tarihini yansıttıklarını bildirdi.Ersoy, Twitter hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı."Efes", "Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne - Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı" ve "Suda Dans" temalarının olduğu 1 dakika 13 saniyelik filmi paylaşan Ersoy, "Uluslararası ziyaretçilerimiz için hazırladığımız reklam serimizin başlangıç filminde ülkemizdeki eşsiz tatil seçeneklerini tanıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin tanıtıldığı bir videoyu da paylaşarak, şunları kaydetti:"Uluslararası tanıtım için hazırladığımız reklam serimizin devamında zengin kültürümüzü ve kadim tarihimizi yansıtıyoruz. Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'den Efes'e rakipsiz kültür varlıklarımızla da eşsiz seyahat deneyimleri sunuyoruz."

Tron Astronomi Bild Ziyaretçiler Uluslararası 

İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı