Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'Tarihi yarımada A'dan Z'ye gözden geçirilecek' - İSTANBUL

Bakan Ersoy: 'Tarihi yarımada A'dan Z'ye gözden geçirilecek' - İSTANBUL

Bakan Ersoy: "Tarihi yarımada A'dan Z'ye gözden geçirilecek" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından yapılan çalışma kapsamında Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya konulacağı envantere ilişkin, "Bütün tarihi yarımadayı A'dan Z'ye tekrar gözden geçirip bütün yapıların orijinaline uygun şekilde tescil edilip edilmediğini kontrol ediyoruz." dedi.

Tarihi Yarımada Trol 

İlgili Foto Galeriler
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Kocaelinin Keser Köftesi Markalaşma YolundaKocaelinin Keser Köftesi Markalaşma Yolunda
Konya'da Yeni Obruk OluştuKonya'da Yeni Obruk Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı