Bakan Ersoy: 'Tarihi yarımada A'dan Z'ye gözden geçirilecek' - İSTANBUL
Bakan Ersoy: "Tarihi yarımada A'dan Z'ye gözden geçirilecek" - İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık tarafından yapılan çalışma kapsamında Tarihi Yarımada'nın korunması amacıyla kültür varlıklarının durumunun net bir şekilde ortaya konulacağı envantere ilişkin, "Bütün tarihi yarımadayı A'dan Z'ye tekrar gözden geçirip bütün yapıların orijinaline uygun şekilde tescil edilip edilmediğini kontrol ediyoruz." dedi.