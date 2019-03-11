Bakan Ersoy: 'Tanıtım en iyi yaptığımız iş' - MALATYA İzle
Bakan Ersoy: "Tanıtım en iyi yaptığımız iş" - MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması - Mehmet Nuri Ersoy'un, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etmesi - Bakan Ersoy'un konuşması"Tanıtım en iyi yaptığımız iş" - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya 'mızın. Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili bir potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazılayacağız"MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya 'nın turizmde tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili bir potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazılayacağız." dedi. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Ersoy, ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçti.Ersoy, burada yaptığı açıklamada, ziyaretleri vesilesiyle hem kenti yakından tanıdığını hem de kendilerine iletilen projeleri yerinde görme fırsatı bulduğunu belirtti. Başta kültür sanat olmak üzere hangi faaliyetleri burada geliştirebileceklerini, artırabileceklerini tartıştıklarını ifade eden Ersoy, kente aktarabilecekleri organizasyonlar, faaliyetler olduğunu kaydetti. Ersoy, kendisine turizmle ilgili 4 - 5 proje sunulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Projeleri nasıl hayata geçiririz onu tartışıyoruz. Büyük bir kısmını zaten program dahilinde yapacağız. Biz şehirlerin tanıtımı için biliyorsunuz gruplar yapıyoruz. Malatya 'yı da bu grubun içerisine dahil edeceğiz. Muhtemelen Güneydoğu grubunun içerisine dahil edilecek. Bu anlamda biraz tanıtım desteğine ihtiyacı var Malatya 'mızın. Bu da zaten bizim en iyi yaptığımız iş. Belli bir program çerçevesinde tanıtım desteği de vereceğiz. İnşallah burada da turizmle ilgili bir potansiyel oluşması için gereken altyapıyı hazılayacağız. Gerisini de Malatya kendi başaracak."Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Ersoy, Malatya Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Ersoy'a daha sonra Malatya kayısısı hediye edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardındanBakan Ersoy'a ziyaretlerinde AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı da eşlik etti.
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