Bakan Ersoy: 'STK'larımızın, çağımızın şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir'- ANKARA İzle
Bakan Ersoy: "STK'larımızın, çağımızın şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir" - ANKARA - YTB 2018 Yılı İstişare Toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katılımcılarla tokalaşması - Katılımcılardan detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katıldı. "Diasporamızda etkin bir iletişim ağı oluşturan sivil toplum kuruluşlarımızın da yenilenmeleri, çağımızın değişen şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir"