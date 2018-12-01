Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'STK'larımızın, çağımızın şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir'- ANKARA İzle

Bakan Ersoy: 'STK'larımızın, çağımızın şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir'- ANKARA İzle

Bakan Ersoy: "STK'larımızın, çağımızın şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir" - ANKARA - YTB 2018 Yılı İstişare Toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katılımcılarla tokalaşması - Katılımcılardan detaylar - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katıldı.
"Diasporamızda etkin bir iletişim ağı oluşturan sivil toplum kuruluşlarımızın da yenilenmeleri, çağımızın değişen şartlarını göz önüne alarak değişmeleri bir zorunluluk haline gelmektedir"

Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkçılar Tesadüfen Tarih BulduBalıkçılar Tesadüfen Tarih Buldu
Türk Yıldızları İstanbul SemalarındaTürk Yıldızları İstanbul Semalarında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı