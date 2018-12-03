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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'Mevcut turizm ve kültür alanlarının korunması çok önemli' - İSTANBUL

Bakan Ersoy: 'Mevcut turizm ve kültür alanlarının korunması çok önemli' - İSTANBUL

Bakan Ersoy: "Mevcut turizm ve kültür alanlarının korunması çok önemli" - İSTANBUL - Basın toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" nda basın toplantısı düzenledi.

Basın Toplantısı Toplantı 

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