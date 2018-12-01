Bakan Ersoy: 'Bu sene sadece turist sayısından bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız' - ANKARA
Bakan Ersoy: "Bu sene sadece turist sayısından bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız" - ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soruları yanıtlamasıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2018 Yılı İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı."Turizm sayıları da açıklanıyor. 41 milyon sayısı açıklandı Ekim sonu itibariyle. Ama 41 milyon sayısı yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'deki seyahatini de kapsıyor. Sadece turist açısından bakacak olursanız 35,5 milyon. Üstüne 5,5 milyon da yurt ışında yaşayan Türklerle birlikte 41 milyon sayısına alıyorsunuz."Mass turizm açısından bakıldığı zaman Türkiye aslında hedeflerine hızlı bir şekilde geliyor. Bu sene sadece turist sayısından bakarsak 40 milyon sayısını yakalayacağız. Kişi sayısı olarak baktığınızda Türkiye istenilen yere gelmiş oluyor. Bundan sonraki hedefimiz bu sayıyı nitelikli turistle taçlandırmak""(Türkiye'nin "lale" figürlü tanıtım logosunun değişim çalışması) Şu anda devam ediyor. Yeni strateji zaten, ajansın belirlenmesi, stratejinin netleşmesi, onunla ilgili üretimlerin yapılması, filmlerin çekilmesi, sezon sonuna kadar sürecek bir süreç"