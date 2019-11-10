Bakan Ersoy: 'Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır' - ANKARA
Bakan Ersoy: "Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu. (1)
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