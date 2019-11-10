Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Ersoy: 'Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır' - ANKARA

Bakan Ersoy: 'Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır' - ANKARA

Bakan Ersoy: "Atatürk, milli ve manevi değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.
(1)

Yükselen 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı