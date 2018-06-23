Bakan Canikli'nin makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi - ANKARA Video
- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makam aracının gelişi - Şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in detayları - Meriç'in babasının kabrini ziyaret etmesi - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın açıklamaları - Meriç'in açıklamaları - Dua edilmesi - Sünnet konvoyundan detaylar - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın gelişi ve Meriç'i tebrik etmesi - Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın gelişi ve Meriç'i tebrik etmesi - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın gelişi ve Meriç'i tebrik etmesi - Sünnet düğününden detaylarBakan Canikli'nin makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti - Bakan Canikli'nin süslenen kırmızı plakalı makam aracına binen Meriç, motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla şehir turu attıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.Canikli'nin çiçeklerle süslenen makam aracına binen Şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç, sünnet düğünü öncesinde annesi Aylin Taşan, akrabaları ve sosyal medyadan düğünün haberini öğrenen yüzlerce vatandaşla birlikte konvoy eşliğinde şehirde tur attı.Motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla Canikli'nin makam aracında Cebeci Şehitliği'ne gelen Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Vatandaş da şehitliğe gelerek aileye destek oldu. Meriç burada, babasının kabrindeki fotoğrafını öperek, babasının yanında olmasını istediğini söyledi.
Aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehitlerin geride bıraktıkları emanete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, Canikli'ye Meriç'in sünnet düğünü için aracını tahsis etmesi sebebiyle teşekkür etti.Aylar, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade ederek, "Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Bizler gazi olduk. Gerekirse şehit oluruz ama bu vatanı kimseye bırakmayız. Şehitlerimizin emaneti, hem milletimizin hem de bizim namusumuzdur, şerefimizdir." dedi. Şehitlikte dua edilmesinin ardından yeniden makam aracına binen Meriç ile annesi Aylin Taşan, çok sayıda vatandaşın ve motosikletli yunus timlerinin eşlik ettiği konvoyla sünnet düğününün yapılacağı salona gitti.Sünnet düğününe Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı. Astsubay Üstçavuş Okan Taşan 6 Eylül 2015'te, Hakkari Dağlıca'daki terör saldırısında şehit olmuştu.