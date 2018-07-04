Bakan Bak, Ruanda Milli Günü resepsiyonuna katıldı - ANKARA
- Ruanda Milli Günü resepsiyonu - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın gelişi ve tokalaşması - Milli marşların okunması - Yöresel oyun gösterisi - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza'nın konuşmasıRuanda Milli Günü resepsiyonu - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Ruanda makamlarının Kigali'deki (başkent) FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için müteşekkiriz. FETÖ ile mücadele konusunda desteklerinin devamını diliyoruz" - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza: - "İki ülke arasındaki ilişkilere değer veriyoruz. Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yönelik tebriklerini ve iyi dileklerini iletti, kendisine duyduğu güveni tekrar etti"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı Afrika ülkelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı kurum ve şahıslara karşı süratle önlem aldığını belirterek, "Ruanda makamlarının da Kigali'deki (başkent) FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için müteşekkiriz. FETÖ ile mücadele konusunda desteklerinin devamını diliyoruz." dedi. Ruanda Kurtuluş Günü'nün 24. yıl dönümü Ankara 'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ev sahipliğindeki resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk hükümeti ve halkı adına Ruanda'nın Milli Günü'nü tebrik etti.Ruanda'da 1994'te yaşanan büyük trajedinin geride bırakıldığını simgeleyen bu günün Ruanda için öneminin farkında olduklarını ifade eden Bak, "Afrika'nın yükselen aktörlerinden Ruanda'yı Afrika'da büyük aktör olarak görüyoruz." diye konuştu. Bak, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin liderliğinde, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlardaki etkileyici gelişimini takdir ettiklerini belirterek, Kagame'nin bu yıl dönem başkanlığını üstlendiği Afrika Birliğine de olumlu katkıda bulunduğunu dile getirdi. Ankara ve Kigali'deki karşılıklı büyükelçilikler aracılığıyla Türkiye ve Ruanda arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu vurgulayan Bak, "Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 42 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Ülkelerimizin gerçek potansiyelini bu rakamlara yansıtabilmek için daha fazla çalışmalıyız." dedi. Bakan Bak, Türk iş çevrelerinde Ruanda'ya ilginin arttığına işaret ederek, bu ülkedeki Türk yatırımların değerinin geçen yıl 400 milyon doları geçtiğini ve bu yatırımların, beş yılda Ruanda'ya gelen doğrudan yabancı yatırımların da yüzde 10'unu oluşturmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. - "FETÖ iltisaklı okulu kapattığı için Ruanda'ya müteşekkiriz"Bak, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "FETÖ sadece Türkiye için değil, kötü niyetli faaliyetlerini gerçekleştirdiği her ülke için tehlike arz etmektedir." şeklinde konuştu. Bazı Afrika ülkelerinin, darbe girişiminin ardından FETÖ iltisaklı kurum ve şahıslar karşısında süratle önlem almasını takdir ettiklerini dile getiren Bak, verilen desteği hiçbir zaman unutmayacaklarının altını çizdi.Bak, "Bu çerçevede, Ruanda makamlarının da Kigali'deki FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için müteşekkiriz. FETÖ ile mücadele konusunda desteklerinin devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı. - "Gelecek dönem Türkiye için sıçrayış dönemidir"Bakan Bak, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, Türk halkının çok başarılı bir seçim gerçekleştirdiğini söyledi.
Türkiye'nin, bu seçimle bütün dünyaya ne kadar demokratik bir ülke olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bak, "Gelecek dönem, Türkiye için bir sıçrayış dönemidir. Türkiye, büyümeye, gelişmeye devam edecektir. Özellikle de sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika açılımının da etkin şekilde devamını hep birlikte göreceğiz." dedi. Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Ruanda'yı ziyaret edeceğine inandığını belirtti. - "Ruanda ve Türkiye arasındaki ilişkilere değer veriyoruz"Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza da Cumhurbaşkanı Kagame'nin, ülkesinin kurtuluş mücadelesinde mızrağın ucu olduğunu vurgulayarak, Ruanda halkının, verilen mücadeledeki önemli rolü sebebiyle Kagame'ye sonsuz minnettar olduğunu dile getirdi.Büyükelçi Nkurunziza, şu ifadeleri kullandı:"Bu önemli günü kutlarken, Türk halkı ve hükümetine gösterilen dostluk ve dayanışma için şükranlarımızı sunuyoruz. Biz, Ruanda ve Türkiye arasındaki ilişkilere değer veriyoruz. Cumhurbaşkanı Kagame halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yönelik tebriklerini ve iyi dileklerini iletti, kendisine duyduğu güveni tekrar etti."Konuşmaların ardından Büyükelçi Nkurunziza, Bakan Bak'a tablo ve kitap hediye etti. Geleneksel Ruanda dans gösterisinin yapıldığı etkinlik, yemek ikramının ardından sona erdi.