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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçe sahibi yolu kapattı, köylüler dereden tepeden ulaşım sağlamaya başladı - Tek endişeleri kışın deredeki suların yükselmesi - Antalya'da yolu kapatılan köylülerin isyanı

Bahçe sahibi yolu kapattı, köylüler dereden tepeden ulaşım sağlamaya başladı - Tek endişeleri kışın deredeki suların yükselmesi - Antalya'da yolu kapatılan köylülerin isyanı

Dereden geçen köylü

Yabancı Turist Şelale Memur Şili 

-Köylülerin dere kenarında yürümesi
-Köylülerin konuşması
-Dağlık alandan detaylar

( ANTALYA ) Bahçe sahibi yolu kapattı, köylüler dereden tepeden ulaşım sağlamaya başladı- Antalya'da yolu kapatılan köylüler isyan etti- Tek endişeleri kışın deredeki suların yükselmesi Balkaya Mahallesi'nde bulunan Uçansu Şelalesi yakınında yer alan 45 kişinin bahçesine ulaşımı, ormandan kiralanan ceviz bahçesi sahibinin yola demir kapı yapmasıyla kapandı. Bahçe sahipleri ise duruma isyan etti. "Yol kapandı" 2006 yılında mahalle muhtarı olarak görev yapan Hasan Hüseyin Özkan, "Şelale ile birlikte birinci derece doğal sit alanı olan arazinin yaklaşık 11 dönümlük kısmı ceviz bahçesine çevrildi. 1963 ve 1989 yılına ait haritalarda yol olarak görünen bahçelere ulaşımın sağlandığı ve şelalenin çıkış noktasına geçişin yapıldığı toprak yol ceviz bahçesinin açılmasıyla kullanıma kapatıldı. Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlar ise ulaşımını dereden suya dalıp geçerek sağlıyor. 2006 yılında buranın köy tüzel kişiliğine geçmesi için başvurdum. Ardından bu kişiler hakkımda olumsuz çalışma yaparak arazinin köye verilmesini engelledi. Aynı kişiler 2013 yılında burayı kiraladı ve şimdi de yolu kapattılar" dedi.
"Turistler de geçemiyor" Ceviz bahçesini kiralayanların bölgeden geçişe izin vermediğine dikkat çeken Özkan, "Hayvanların geçişi engellendi. Bahçesi bulunan 40’dan fazla arazi sahibi mağdur. 1. derece doğal sit alanı olan Uçansu Şelalesi’ne yerli yabancı turistler geçemiyorlar. Ağustos ayında ırmaktan geçiyoruz ancak kışın nasıl geçeceğiz" ifadelerini kullandı. "Yol kapatıldı" Alara Çayında suyun az olduğu dönemde dereden bahçelerine geçtiklerini dile getiren Mehmet Özkan ise, "Burada bir yolun varlığını ispatlayan 1963 yılında çizilen harita dahi var. Ancak sonradan bu yol yok edildi. 45 ailenin kullandığı yol 2013 yılından beri kullanılamıyor, memur kusuru nedeniyle yol açılmadı" diye konuştu.

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