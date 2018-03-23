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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler çiçek açtı. Renk renk çiçek açan ters laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ters laleler çiçek açarak görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Köylerde yaşamını sürdüren vatandaşlar ilkbahar aylarının gelişiyle beraber çiçek açan ters laleleri çalışma zamanı olarak adlandırıyor. Köylülerden Ferhan Gökçe ters lalelerin Türkiye’de sadece belli bölgelerde yetiştiğini söyledi.



Gökçe, "Yılın ilk ters laleleri çiçek açtı, çiçeklerin açılmasıyla beraber bahar geliyor. Çiçek açan meyve ağaçlarından sonra ters laleler de çiçek açmaya başladı.

Bir metre uzunluğuna gelen renk renk laleler çiçek açtığında bağ ve bahçelerimizde çalışma mevsimine giriyoruz. Dağlara çıkıp pancar topluyoruz. Şifalı bitkileri evimize getirip tüketiyoruz. Dağlarda yetişen bu güzel lale sadece bazı bölgelerde yetiştiği için başka yere götürmüyoruz sadece evlerimizin bahçelerinde süs bitkisi olarak yetiştiriyoruz" dedi.



