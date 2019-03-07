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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı İzle

Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri Mart karı altında kaldı İzle

Kar altında kalan çiğdemlerin görüntüleri

İlginç Görüntü Yağan Kar Yağışı 

-Röp
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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve bu yıl erken açan çiğdem çiçekleri kar altında kaldı. Kar altında tıpkı ‘Kardelen’ gibi toprak üzerine çıkan çiğdemler ilginç görüntüler oluşturdu. Bir süredir devam eden sıcak hava dolayısıyla uyanmaya başlayan çiğdem çiçekleri, sabah saatlerinde kentte başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Mevsimini şaşıran ve kar altında kalan çiğdem çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah yağan kar yağışıyla birlikte çiğdem çiçeklerinin kar altında kaldığını söyleyen Hayati Er isimli vatandaş, “Mevsimini şaşıran ve çiçek açan çiğdemlerin üzerine kar yağdı. Beyaz ve sarı rengin oluşturduğu görüntü ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu” dedi.

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