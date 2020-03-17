Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Baharı beklerken, yarım metre kar yağdı

Baharı beklerken, yarım metre kar yağdı

İlçeden kar yağışı detayı

Kar Kalınlığı Kar Temizliği Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar altında kaybolan araç detayı
-esnafın kar temizliği detayı
-Araçları kardan kurtarma detayı
-Belediye karla mücadele detayı
-Röp

( BİNGÖL ) -- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün hafif etkili olan gece ise etkisini arttıran kar nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü, 25 köy yolu kapandı BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir gecede yoğun olarak etkisini gösteren yer yer kar yarım metreye ulaştı, 25 köy yolu kapandı. Türkiye genelinde en çok kar yağışı alan yerlerden Bingöl’ün Karlıova ilçesi'nde önceki güne kadar bahar havası etkili olurken, bir günde kış tekrar geldi. İlçe dün sabah ara ara etkili olmaya başlayan gece ise etkisini arttıran kar yağışı, Karlıova’yı tamamen beyaza bürüdü. İlçede kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Araçların neredeyse kar altında kaybolduğu ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Sabah erken saatlerde Karlıova Belediyesi "Karla Mücadele" ekipleri, kapanan ana cadde ve sokaklarda çalışma başlattı. İlçede belediye olarak bahar hazırlıklarını başladıklarını ancak kar yağışıyla güne uyandıklarını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, “Biz düne kadar ilçede bahar hazırlıklarını yapıyorduk ve başlamıştık. Bu sabah yarım metre karla uyandık. Sabah itibariyle bütün caddelerimiz kapalı ve biz de sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz”dedi.
Vatandaşlardan Oğuzhan Türkoğlu ise, “Mart ayındayız ve yarım metreden fazla kar yağmış durumda. Şuan da belediyemiz karla mücadele çalışmalarını yapıyor. Bakalım ne yapacağız, Allah büyüktür” ifadelerini kullandı. Öte yandan ilçeye bağlı bulunan ve kar nedeniyle kapanan köy yollarında Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi.
(AT-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı