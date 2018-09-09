'Babamın Ceketi' Adana Film Festivali'nde prömiyer yapacak - İSTANBUL İzle
"Babamın Ceketi" Adana Film Festivali'nde prömiyer yapacak - İSTANBUL - Fragman "Babamın Ceketi" Adana Film Festivali'nde prömiyer yapacak - Başrolünde Müfit Can Saçıntı ve Mert Turak'ın yer aldığı film, 5 Ekim'de vizyona girecekİSTANBUL (AA) - "Mandıra Filozofu", "Yengen ve Şengen", "Yaşamak Güzel Şey" gibi filmlere imza atan Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini üstlendiği "Babamın Ceketi" ilk Gösterimini 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yapacak.Yapımcılığını Hann Medya'nın üstlendiği film, festivalin "Uluslararası Özel Gösterim Bölümü"nde 26 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.Başrolünde Müfit Can Saçıntı ve Mert Turak'ın yer aldığı "Babamın Ceketi", evlilik hazırlığı yapan "Ferhat" ve "Aslıhan"ın hikayesine odaklanıyor.Filmde ayrıca Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter, Uğur Demirpehlivan, Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş rol alıyor.Romantik komedi türündeki "Babamın Ceketi", 5 Ekim'de vizyona girecek.