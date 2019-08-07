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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Babadağ bayramda 'uçmak' isteyenlere hazırlanıyor - MUĞLA

Babadağ bayramda 'uçmak' isteyenlere hazırlanıyor - MUĞLA

Babadağ bayramda "uçmak" isteyenlere hazırlanıyor - MUĞLA - Yamaç paraşütlerinin kalkışı - Yamaç paraşütü uçuşlarından görüntü - Paraşütlerin inişi - Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay ile röportajBabadağ bayramda "uçmak" isteyenlere hazırlanıyor - Her yıl çok sayıda macera tutkununun atlayış yaptığı 1965 rakımlı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak - Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay:"Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin uçuş yapıldı. Bu bayramda uçuş sayısının 10 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz"MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, Kurban Bayramı tatilinde uçmak isteyen yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatıyor.Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar geçiriyor. Her yıl on binlerce macera tutkununun atlayış yaptığı Babadağ, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babadağ'ın yamaç paraşütünde dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

Babadağ'dan yapılan kalkışın ardından 45 dakika gökyüzünden Fethiye, Kelebekler Vadisi, Göcek Koyları'nın izlenebildiğini anlatan Akçay, "Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 8 bin uçuş yapıldı. Bu bayramda uçuş sayısının 10 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yerli turistin yanı sıra son zamanlarda Çin, Kore ve İngilizler yamaç paraşütüne yoğun ilgi gösteriyor. Türkler yakın zamanda daha çok ilgi göstermeye başladı.
" dedi.
- Yamaç paraşütü yapacaklara "rezervasyon yaptırın" uyarısıAkçay, bölgedeki otellerinde yüzde yüz dolulukta olduğunu, bayram tatilinde yamaç paraşütü yapacakların da rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini dile getirdi.Bölgede çalışan yamaç paraşütü pilotlarının en az 5 bin uçuş tecrübesi olduğunu vurgulayan Akçay, şu değerlendirmede bulundu:"Bayramda adrenalin tutkunlarını Babadağ'da ağırlayacağız. Eşsiz Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden görenler hayran kalacak. En güzel dakikalarını gökyüzünde yaşayacaklar. Korkmalarını gerektiren hiçbir şey yok. Adrenalin isteyen adrenalin manzara isteyen manzara bulacak. Yamaç paraşütü yapacaklar, dünyanın en güzel manzarasında 45 dakika havadan seyredecek. Buraya gelenlerin kesinlikle uçmalarını tavsiye ediyoruz. İnişin ardından 'İyi ki yapmışım. Çok kolaymış, korkulacak bir şey yok. Benim yükseklik korkum aslında yokmuş. Çok güvenli buldum.' diyorlar."

Yamaç Paraşütü Yabancı Turist Bayram Tatili Gökyüzü İngilizler 

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