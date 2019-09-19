Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Baba vasiyeti üzerine hayatını sokak hayvanlarına adadı - BOLU İzle

Baba vasiyeti üzerine hayatını sokak hayvanlarına adadı - BOLU İzle

- Musa Cadkıtır ile röportaj - Musa Çadkıtır'ın hayvanları beslemesinden detaylarBabasının vasiyetiyle hayatını sokak hayvanlarına adadı - Bolu 'da yaşayan 73 yaşındaki işçi emeklisi Musa Cadkıtır, babasının "Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın" sözünden hareket ederek, 4 yıldır sokak kedilerini ve kuşları besliyor - Musa Cadkıtır: - "Bu hayvanseverlik bize babadan kalma. Onun bize bir vasiyeti vardı; 'Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın' derdi. Ben de o vasiyeti yıllardır yerine getiriyorum"BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu 'da yaşayan 73 yaşındaki işçi emeklisi Musa Cadkıtır, babasından "miras" kalan hayvan sevgisini, 4 yıldır sokak kedilerini ve kuşları besleyerek yaşatıyor.Musa Cadkıtır, kasaplık yapan ve iş yerinin önünde bekleyen kediler ile evlerinin bulunduğu mahalledeki hayvanları besleyen babasının vefatının ardından onun "Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın" vasiyetini yerine getirmek amacıyla hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı.Son 4 yıldır her sabah güneş doğduktan sonra evinden çıkan Cadkıtır, kasaptan aldığı sakatat, sosis ve tavuk kemiklerinden yaptığı karışımla onlarca kedinin, bayat ekmek ve buğdayla da yüzlerce kuşun karnını doyuruyor. - "Hayvanlar her sabah yolumu gözlüyor"Musa Cadkıtır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin babadan kalma olduğunu söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Cadkıtır, şöyle devam etti:"Bu hayvanseverlik bize babadan kalma. Onun bize bir vasiyeti vardı; 'Aç gördüğün hayvanı doyuracaksın' derdi. Ben de o vasiyeti yıllardır yerine getiriyorum. Aç hayvanları tespit ediyorum ve doyuruyorum. Oturduğum yerde 40 - 45 kediyi doyuruyorum. Kuşları güvercinleri, sığırcıkları, serçeleri hatta orman kuşlarını besliyorum."Cadkıtır, beslediği hayvanlar için ayda yaklaşık 800 - 900 lira harcadığını belirterek, "Hayvanlardan bir şey sakınmam. Kalkan balığı bile verdiğim zamanlar oldu. Tavuk eti sevmem. Evde tavuk yapıldığı zaman kendi payımı da ayırırım onlara. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan yemek artıklarını çöpe atmayıp ya kendisine ya sokak hayvanları besleyenlere vermelerini ya da mahallelerinde uygun yerlere bırakmalarını isteyen Cadkıtır, belediyelerden de bunun için özel alanlar oluşturmalarını talep etti.Cadkıtır, beslediği hayvanların her sabah yolunu gözlediğini anlatarak, "Kediler, yavru kediler bile kendisini seveni biliyor. Sabah evden çıktığımda hemen koşarlar yanıma. Fırına ekmek almaya gidemiyorum. Bütün kediler peşime takılıyor. Hayvanlara karşı duyarlı olmak lazım." diye konuştu.

İşçi Emeklisi Sığırcık Yavru Kedi Hayvan Sevgisi Sokak Hayvanları 

İlgili Foto Galeriler
Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!Tam 10 Saat Boyunca İşkenceye Maruz Kaldı!
Türk Sınırlarını Kangallar KoruyacakTürk Sınırlarını Kangallar Koruyacak
Ayderde Salıncaklar KaldırıldıAyderde Salıncaklar Kaldırıldı
Kocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastıKocaeliyi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı
Tekirdağda Plajlarda YoğunlukTekirdağda Plajlarda Yoğunluk
İlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdiİlki Düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) Sona Erdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı