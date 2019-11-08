Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
'Baba Parası' filminin ilk teaserı yayımlandı - İSTANBUL

'Baba Parası' filminin ilk teaserı yayımlandı - İSTANBUL

"Baba Parası" filminin ilk teaserı yayımlandı - İSTANBUL - Filmin fragmanı - Türk sinemasında Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren film, 1 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacakİSTANBUL (AA) - Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği "Baba Parası" filminden ilk teaserı dijital platformlardaki yerini aldı.Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.Türk sinemasında Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren film, baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alıyor.Ekibin, "Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız", "İşler Güçler", "Kardeş Payı" film ve dizilerinden sonra yeni komedi filmi "Baba Parası" 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.

Fragman 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz SahnelerKurtlar Vadisi Pusu'dan Unutulmaz Sahneler
'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?'Kurtlar Vadisi Pusu' Nasıl Bir Dizi?
Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!Behzat Ç.'nin İnanılmaz Değişimi..!
Burası Dünyanın En İlginç Balık PazarıBurası Dünyanın En İlginç Balık Pazarı
2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!2012'nin En Çok İzlenen Filmleri!
Unutulmaz Türk DizileriUnutulmaz Türk Dizileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı