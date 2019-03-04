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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Azerbaycan Yemek Günleri' açılış kokteyli - ANKARA

'Azerbaycan Yemek Günleri' açılış kokteyli - ANKARA

"Azerbaycan Yemek Günleri" açılış kokteyli - ANKARA - Azerbaycan Yemek Günleri - Etkinlikte sergilenen malzeme ve resimler - Etkinliğe katılanlardan görüntüler - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması - Şefin konuşması - Konuklardan görüntüler Ankara 'da "Azerbaycan Yemek Günleri" - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve hafta boyunca devam edecek "Azerbaycan Yemek Günleri"nin açılış kokteyli yapıldıANKARA (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Azerbaycan Yemek Günleri" açılış kokteyli düzenlendi.
Ankara 'da bir otelde gerçekleştirilen, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliği yaptığı kokteyle, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi İbrahim, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan için yabancı bir ülke olmadığını belirtti.
Azerbaycan yemeklerinin özel olduğuna vurgu yapan İbrahim, "Umuyorum sizler hafta boyunca sadece Azerbaycanlı şeflerin ellerinden Azerbaycan yemeklerinin tadına bakmayacaksınız, Azerbaycan kültürüyle de tanışacaksınız. Azerbaycan'ın kültürünü, yemeğini ve müziğini seveceğinizden hiç şüphem yok. Biz büyükelçilik olarak her zaman sizlere Azerbaycan kültürünü daha fazla tanımanız için yardımcı olacağız." dedi.
Program, Azerbaycanlı konuk şefler Mirmövsüm Dadashov ve Tural Bayramov tarafından hazırlanan Azerbaycan mutfağından lezzetlerin konuklara ikram edilmesiyle son buldu.Azerbaycan'ın geleneksel yemeklerinin tanıtılacağı Azerbaycan Yemek Günleri, pazar gününe kadar devam edecek.

Büyükelçiler Pazar Günü 

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