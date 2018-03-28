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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycan'da Osmanlı minyatürleri sergilendi - BAKÜ

Azerbaycan'da Osmanlı minyatürleri sergilendi - BAKÜ

- Sergiden detaylar - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın açıklamalarıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, "Tarihsel Süreçte Osmanlı Minyatürleri" adlı resim sergisi açıldı.Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakü Yunus Emre Enstitüsünün Azerbaycan Milli İncesanat Muzesinde ortaklaşa düzenlediği serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.
Sergide, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar farklı minyatür ustaları tarafından çizilen 41 farklı minyatürler Azerbaycanlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Büyükelçisi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, minyatür sanatının Doğu halklarının ortak kültürünü yansıttığını söyledi.

Minyatür sanatının 16. yüzyıldan sonra Osmanlı'da en güzel devirlerini yaşadığını ifade eden Özoral, "Bu sanatın yeni kuşaklara anlatılması, tanıtılması lazım. Minyatürler bize hem o dönemdeki yaşam tarzı hem de insanların düşünceleri hakkında bilgi vermektedir. Minyatür sanatını bütün dünyaya tanıtmalı ve anlatmalıyız." dedi.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Osmanlı minyatürlerini Bakü 'de sergileyerek Azerbaycanlıları Türk resim sanatı tarihi konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Sergi, 30 Mart'a kadar açık kalacak.

Minyatür Resim Sanatı Resim Sergisi Basın Mensupları 

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