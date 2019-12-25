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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycan'da AA'ya ödül - BAKÜ

Azerbaycan'da AA'ya ödül - BAKÜ

- Ödül töreninden görüntüler - Tören öncesi yapılan etkinlikten detaylar - AA'ya ödül verilmesi - AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç'in konuşması ve ödülü almasıAzerbaycan'da AA'ya ödülBAKÜ (AA) - Ünlü şair ve düşünür İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650. yılı ve Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA), Türk dünyasının tanıtılması konusunda yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.
Bakü 'de düzenlenen ödül törenine, Azerbaycan'ın siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı.
E Medya Grup'un organizasyonuyla yapılan etkinlikte, Nesimi'nin hayatına ilişkin oyun sahnelendi.Oyun sonrasında alanlarında başarılı olanlara ve Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.Anadolu Ajansı, Türk dünyasıyla ilgili haberlerin Türkiye üzerinden dünyaya yayılması konusunda yaptığı aktif ve faydalı çalışmaları dolayısıyla "Şems Milli Mükafatı"na layık görüldü.
Ödülü alan AA Asya Kafkasya Temsilcisi Tolga Özgenç, 100 yıl önce Anadolu'da haksızlığa uğrayan Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak için kurulan AA'nın bugün de dost ve kardeş ülkelerin sesi olmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye için ayrıcalıklı bir ülke olan Azerbaycan'daki gelişmeleri duyurduklarını ve ülkenin uluslararası alanda hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını belirten Özgenç, çabalarının fark edilmesininden memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Törende, TRT de Azerbaycan'a ilişkin programlarıyla ödüle layık görüldü.
Ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Televizyon Ödül Töreni Uluslararası İş Dünyası Düşünür 

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