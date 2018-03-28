Aytmatov'un 'Cemile' romanı tiyatroya uyarlandı - BİŞKEK
Aytmatov'un "Cemile" romanı tiyatroya uyarlandı - BİŞKEK - Oyundan detaylar - Kırgızistan 'ın ünlü televizyon sunucusu Moldokmatova'nın röportajı - Kırgızistan 'ın ünlü televizyon sunucusu Moldokmatova: - "Cemile" adlı oyunu, Türkiye'nin bazı şehirlerinde sahnelemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" - "Türk dünyasının birliğine sanat yoluyla katkıda bulunmak istiyorum"BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı romanından uyarlanan tiyatro oyunu Türkiye'de sahnelemeye hazırlanıyor. Kırgızistan 'ın ünlü televizyon sunucusu Assol Moldokmatova, 1958 yılında basılan Kırgız yazar Aytmatov'un "Cemile" adlı romanından uyarlanan eseri, sahneye taşımaya karar verdi.Moldokmatova'nın yapımcılığını üstlendiği, Kırgız halk sanatçısı Nazira Mambetova tarafından tiyatroya uyarlanan, müziklerini besteci Muratbek Begaliyev'in hazırladığı, başrollerinde Aynura Akılbekkızı, Elmira Tagayeva, Nurjasın Jumagulov, Ruslan Kurmanaliyev ve Nurlan Sıdıkov'un yer aldığı "Cemile" adlı eserin prova çalışmalarına devam ediliyor."Cemile" adlı tiyatro oyunu Türkiye turnesine çıkmadan önce ilk olarak Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te 29 Mart'ta Frunze Restoranı'nda tiyatroseverlerle buluşacak.Ünlü Kırgız yazar Aytmatov, Cemile adlı romanında saf bir aşkın kendiliğinden doğup gelişmesini, insanın coşku hali olan aşkın, gelenek ve toplum değerleri gibi birçok ögeyle mücadelesini ve hatta geleneksel değerlerin bir yönüyle tutuculuğunu anlatıyor. - "Aynı tarihi ve duyguları paylaşıyoruz"Moldokmatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemile" adlı oyunu, Türkiye'nin bazı şehirlerinde sahnelemek için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
"Cemile" oyununun Türkiye'de sahnelenmesi için Ankara'da bazı görüşmeler yaptıklarını belirten Moldokmatova, Türkiye ziyaretinden memnun döndüğünü ifade etti. Moldokmatova, "Cemile" oyununu, 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında Ankara başta olmak üzere beş şehirde sahneleyeceklerini kaydederek "Biz Türk halklarıyız. Coğrafyamız ve aradaki mesafe farklı olabilir. Fakat biz aynı tarihi ve duyguları paylaşıyoruz" diye konuştu. Oyunu yurt dışında ve özellikle Türk dünyasında sahnelemeyi arzuladığını belirten Moldokmatova, ""Türk dünyasının birliğine sanat yoluyla katkıda bulunmak istiyorum" dedi. Moldokmatova, oyunuyla halkları birleştirmek, aynı düşünce ve frekansa sahip insanları bir araya getirmek istediğini kaydetti. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2018 yılını, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u "Anma Yılı" olarak ilan etmişti.