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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Ayna ayna en mutlu kim söyle bana' - ANKARA İzle

'Ayna ayna en mutlu kim söyle bana' - ANKARA İzle

"Ayna ayna en mutlu kim söyle bana" - ANKARA - "Mürror" adlı aynaya bakan kişilerin gülümsemesi - Ressam Yasemin İlhan ile röportaj"Ayna ayna en mutlu kim söyle bana" - Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı'nda sergilenen eserler arasında yer alan ödüllü tasarım "mürror", sadece bakan kişi gülümsediği zaman aynaya dönüşüyor - Tasarımcı Berk İlhan'ın "İnsanları mutlu olmaya nasıl davet edebilirim?" sorusundan yola çıkarak hazırladığı ayna, San Francisco'da düzenlenen Super Happiness yarışmasında, ikincilik ödülü aldıANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - İnsanları mutlu olmaya davet etmek için ödüllü tasarımcı Berk İlhan tarafından hazırlanan "mürror" adlı ayna, sadece gülümseyen kişilerin görüntüsünü yansıtıyor.Kadın temasıyla düzenlenen Art Ankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen "mürror", başta kadınlar olmak üzere insanları gülümsemeye davet ediyor.New York'ta tasarım firması bulunan Berk İlhan'ın hayata geçirdiği ve "sihirli ayna" olarak da adlandırılan tasarım, ancak kendisine bakan kişi gülümsediği zaman görüntüsünü yansıtıyor.İlhan'ın "İnsanları mutlu olmaya nasıl davet edebilirim?" sorusundan yola çıkarak tasarladığı Mürror, San Francisco'da Singularity University'nin düzenlediği uluslararası Super Happiness yarışmasında ikincilik ödülüne, Dubai Tasarım Haftası'da da jüri özel ödülüne layık görüldü.
Sergide resimleri bulunan ressam Yasemin İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu Berk İlhan'ın uzun süre emek harcadığı bu projenin bir mutluluk tasarımı olduğunu vurguladı.Seri üretimi yapıldığında, aynaya bakan milyonlarca kişinin yüzünün güleceğini belirten İlhan, "Her şey bir tebessümle başlıyor. O tebessüm de bir çok insanın hayatında itici güç olacaktır." dedi.
Fuarın kadın temalı olduğuna işaret eden İlhan, "Dilerim bütün kadınların yüzü güler. Bu ayna, kadınlarımıza hiçbir zaman morallerini bozmamaları konusunda güzel bir mesaj olacak." diye konuştu.

Yarış Lyon Ressam Muhabir Uluslararası 

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