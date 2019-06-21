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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı - TUNCELİ

Ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı - TUNCELİ

- Askeri helikopterin hastane bahçesine gelişi - Helikopterin piste inmesi - Yaralı dağcının helikopterden sedyeye alınması - Acil girişinden görüntüsü - Dağcı grubundan Ömür Birler'in açıklaması Tunceli 'de ayı saldırısına uğrayan dağcı yaralandı - Kayalıklardan düşen ve bulunduğu yerden askeri helikopterle alınan dağcı hastaneye kaldırıldıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde ayının saldırması sonucu kayalıklardan düşen dağcı yaralandı.Orta Doğu Arama - Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 dağcı, Tunceli 'ye gelerek Ovacık ilçesinde kamp kurdu. Sabah saatlerinde Mercan Dağlarına tırmanan 4 kişilik grup, tırmanışı tamamlayarak inişe geçti. Kayalık bölgeden geçmek isteyen grubun lideri Serhan Poçan'a bir ayı saldırdı. Kayalıklardan düşerek bacağı kırılan Poçan'a ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığından kalkan askeri helikopter, Poçan'ı düştüğü yerden alarak Tunceli Devlet Hastanesi getirdi. Tedavi altına alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Poçan ile tırmanış yapan Ömür Birler, gazetecilere yaptığı açıklamada, inişe geçtikleri sırada bir inden ayı çıktığını belirterek "Öndeki arkadaşımıza saldırdı. Ayı arkadaşımızı aşağıya ittikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Düşmenin etkisiyle arkadaşımızın bacağında parçalı kırık oluştu." dedi.

İlk Müdahale Ayı Saldırısı Askeri Helikopter Hastane Bahçesi Helikopter 

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