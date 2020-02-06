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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aydos Ormanında kar yağışı etkisini gösteriyor

Aydos Ormanında kar yağışı etkisini gösteriyor

kar

Yağan Kar Yağışı 

-yağış
-orman
-ağaçlar
-arabalar

( İSTANBUL )- Araçların üzeri karla kaplandı İSTANBUL

- İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Aydos Ormanı’nda da kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.
İstanbul’da akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Aydos Ormanı’nda da yoğun şekilde kar yağmaya başladı.
Kar nedeniyle park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.
Vatandaşlar, yağan kar ve soğuk hava nedeniyle şapka ve şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.
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