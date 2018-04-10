Aydın’da bir günde iki caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

-Kaplumbağanın götürülmesi

-EKODOSD Başkanının açıklaması



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir günde iki caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu. Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi Nazilliler Sitesi sahilinde yürüyüş yapan Murat Didem Tüylek, denizde sürüklenen ölü caretta carattayı görünce kaplumbağayı sahile çıkardı. Tüylek’in haber vermesi üzerine Doğa Kuruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri bölgeye gelerek ölü deniz kaplumbağası üzerinde inceleme yaptı. Olaydan birkaç saat sonra ise yine Kuşadası’nın Güvercinada sahilinde sahile vurmuş ölü bir deniz kaplumbağası daha bulundu. İlk vakadaki kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılıp uzun süre su yüzüne çıkamadığı için havasızlıktan boğulduğu, ikincisini ise olta iğnesi yutması sonucu öldüğü tespit edildi. Doku örnekleri alınan ölü kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Kuşadası’nda bir günde ikinci caretta caretta ölümüyle karşılaştıklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “İlk bulduğumuz kaplumbağa olta iğnesi yutmuştu. Balıkçılarımızın bu tür vakalarda hayvanı suya bırakmaması lazım. İğne yutan hayvan beslenemediği için ölüp gidiyor. İlgili makamlara haber verilmesi durumunda zaten gerekenler yapılıyor. Biz burada tedavi edemezsek, Dalyan’daki DEKAMER’e gönderiyoruz. Bulduğumuz bu ikinci kaplumbağanın ise boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle büyük balıkçı teknelerinin ağına takılmış ve uzun süre su yüzüne çıkıp hava alamadığı için boğulup ölmüş. Boğulma tehlikesi geçirilen kaplumbağalara da uygun şekilde ilk müdahale yapıldığı zaman hayata dönebiliyorlar. Bu konularda başta balıkçılar olmak üzere bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.



