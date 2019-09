Ayder salıncaklardan temizleniyor

-yerde yatan salıncak parçaları

-salıncak sahipleri

-salıncaklı arşiv görüntüleri



( RİZE - ÖZEL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanan Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar söküldü- Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır:- "26 salıncaktan 12 tanesini kendi sahipleri söktü, yalnızca 5 tanesi görevliler tarafından söküldü" RİZE



- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanan salıncaklar tamamen kaldırıldı. Rize'de turistlere yönelik hizmete yeni boyutlar kazandırmaya çalışan yaylacılar, özellikle Ayder Yaylası'nda salıncak kurarak turistlerin ücretli olarak sallanmasına izin veriyordu. Özellikle yaz sezonunda hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başlayan salıncaklar yaylaların görünümü bozduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ‘Acayip şeyler’ olarak tanımlanmıştı. Bu çirkinliğe ortadan kaldırmak için harekete geçen Rize Valiliği, kaçak yapılan salıncaklar için tebligat gönderdi. Yapılan bu tebligatların ardından geçtiğimiz günlerde başlayan sökümüne başlanılan salıncaklar Ayder Yaylası'ndan tamamen kaldırıldı. Kendi salıncağını kendisi kaldırmak için salıncakların olduğu alanda bulunan Meryem Kamber, asılsız haberlerin ortaya çıkması nedeniyle salıncakların kaldırıldığını savundu. Kamber, “Kaldırıyoruz salıncakları, her şeyin bir sonu vardır, sonsuz Allah’a mahsustur. Biz halimizden memnunuz. Aslında çok abartılmadı salıncaklar ama kıskançlık oldu. Çok kıskandılar Cumhurbaşkanımıza şikayet ettiler. Yalan yanlış bilgiler verdiler o yüzden de böyle oldu. Yalan yanlış olan bilgiler, birisi sallarken düştü. Sallanan değil de sallayan düştü, buna rağmen salıncaktan adam düştü diye haber yaptılar. Aslı astarı yok, hep yalan yanlış haber yapıldı. Cumhurbaşkanımız da bu haberleri gördü, kaldırılsın dedi.

Biz de emri başım üstüne dedik kaldırdık. Gelenler çok beğeniyorlardı, Ayder’e can katmış diyorlardı. Görüntü kirliliği vardı ama 30 yıl önce Ayder zaten kirletilmişti. 30 yıl önce Ayder’in doğası bozulmuştu, salıncaklardan başlanıldı. Daha bu saatten sonra kurdursalar da kurmayız. Belli bir yer gösterileceği söyleniyor, ne derece doğru onu da bilmiyoruz. Kurduğumuza değdi, boşa çalışmadık. Allah kurandan, kurdurandan, izin verenden razı olsun” ifadelerini kullandı. Kendilerine söylenen ‘Bir gece ansızın gelebiliriz, yıkın’ ifadelerinin üzücü olduğunu dile getiren İbrahim Meşeci ise, “Yaptığımız yeri yıkıyoruz, temizliyoruz. Bunu baştan yaptırmayacaktı. Baştan yaptırıyorsun, sonra neden söktürüyorsun. Devlet yapma dedikten sonra bizim yapma şansımız yok. Niye yaptırdın, şimdi neden yıkıyorsun? Sİlgi çok yoğundu. Kendi vatanımızda, kendi memleketimizde iş yaptık. Kimseye bir engelimiz yoktu. Sanki burası Suriye’dir, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’. Bu laf bizi üzdü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız biz. Cumhurbaşkanımız Suriye için diyor ya ‘Ansızın bir gece gelebiliriz’, bize de ‘ansızın bir gece geliriz kaldırın’ diyorlad” diye konuştu.

"Salıncaklar kaldırılsın, Ayder iyi olsun" Salıncakların kaldırılmasından memnun olduklarını belirten Yasemin Meşeci, “Hiç muzdarip değiliz bu durumdan, nasıl kurduysak öyle kaldırıyoruz, yeter ki Ayder sağ olsun. Her şey Ayder’in iyiliği için. Biz izin istemedik ki versinler, biz kurduk sonra kaldır dediler kaldırdık. Hiç tepkili değiliz, üzgün değiliz, dediğim gibi yeter ki Ayder iyi olsun. Bunların kaldırılması iyi oldu ama kamulaştırmaya açık değiliz” şeklinde konuştu.

Bursa’dan salıncaklara binmek için Ayder’e geldiğini dile getiren Mehmet Güner, “Bursa’dan geliyorum. Salıncakları duyduk, fotoğraflardan da gördük. Amacımız onlara binmekti ama tur şirketlerinden duyduğumuz kadarıyla kötü bir görüntü oluşturuyormuş. Görmediğimiz için bilemiyoruz. Bizim aslında gelme amacımız oydu” ifadelerini kullandı. Kaymakam Sağır: "26 salıncaktan 12 tanesini kendi sahipleri söktü" Hemşin Kaymakamı ve Çamlıhemşin Kaymakam vekili Bayram Sağır, 26 salıncaktan 12 tanesini kendi sahiplerinin söktüğünü yalnızca 5 tanesinin görevliler tarafından söküldüğünü ve kalan salıncakları da sahiplerinin sökmeye devam ettiğini dile getirdi. Sağır, “Cumhurbaşkanımızın en son Rize’ye gerçekleştirdiği ziyareti esnasında salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması oldu, akabinde Rize Valiliği’mizin bir çalışması oldu. Dün itibariyle zaten mevcut 26 salıncağın 12 tanesini kendi sahipleri sökmüştü. Bu sabah itibariyle de 5 tanesinin sökümünü biz kendimiz gerçekleştirdik, kalan 8 tanesini de vatandaşlarımız kendileri sökeceğini ifade etmişti. Şimdi vatandaşlarımız da kendi salıncaklarının sökümüne başladılar. Şuan itibariyle sadece beklediğimiz salıncaklar kaldı” dedi.