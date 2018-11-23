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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Aybüke öğretmenin anısına konser - ANKARA

Aybüke öğretmenin anısına konser - ANKARA

- Aybüke öğretmenin anısına konser - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sinevizyon görüntüleri - Sanatçıların detay görüntüleri - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın konuşması - Detay görüntülerAybüke öğretmenin anısına konser - Batman'da terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ankara 'da dinleti verdiANKARA (AA) - Batman'da görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın birlikte görev yaptığı arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında verdikleri dinletide başkentli eğitimcilerle bir araya geldi.24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden Ankara 'ya gelen öğretmenler arasında bulunan Batmanlı öğretmenler, görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın için bir dinleti hazırladı. MEB Şura Salonu'ndaki dinletiye, Ankara 'nın farklı bölgelerinde görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı.
26 kişilik Batman Korosu, Aybüke öğretmenin sevdiği türkülerin de yer aldığı eserleri seslendirdi.Aybüke öğretmenin şehit olmadan önce katıldığı bir programda "Mağusa Limanı" türküsünü söylediği video salondakilere duygulu anlar yaşattı.Etkinlik sonunda Batman korosu şefi Hakan Karabulut'a çiçek hediye eden baba Sadık Yalçın, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Yalçın, bu yılki Öğretmenler Günü'nün Aybüke öğretmen ve tüm şehitlerin anısına düzenlenmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek "24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanmasını sağlayan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Bizler bu ülkenin sahipleriyiz ve kimseye bırakmayacağız." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında sahneye çıkan pop şarkıcısı Buray Hoşsöz de salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Müzik Grubu Öğretmenler Öğretmen Terör Örgütü Teröristler 

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