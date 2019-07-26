Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı İzle

Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin açılışına sayılı günler kaldı İzle

drone görüntüsü

Uzunlu Güzergah Geçitli Efes Trafik Yoğunluğu 

-çalışmalardan görüntü
-detaylar

( ANKARA )- Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçit yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı ANKARA

- Başkentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve şehri daha yaşanılır hale getirebilmek için merkez ve çevre ilçelerde; yol bakım, yama, asfalt serimi ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da kavşak ve alt geçit çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Kentin birçok noktasında yeni yol, kavşak ve alt geçit yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğine nefes aldıracak projelerinden biri olan “Ayaş Yolu-Sincan OSB Önü Alt Geçit” inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Kesintisiz ulaşım Her gün binlerce vatandaşın kullandığı Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne kesintisiz ulaşım sağlayacak olan alt geçitli kavşakta 7/24 çalışan Büyükşehir ekipleri, Şubat ayında yapımına başlanan alt geçidin büyük bir bölümünün asfalt serim işlemini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 562 metre uzunluğundaki alt geçidin hizmete girmesiyle birlikte sürücü ve yolcuların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde kesintisiz ulaşım sağlayacaklarını, bu güzergahta oluşan trafik yoğunluğunun azalacağını söylediler. Yol genişleyecek trafik akışı rahatlayacak Daha önce iki şeritle ulaşımın sağlandığı Törekent'in OSB ile birleştiği bulvar üzerinde bulunan alt geçit çalışması ile birlikte yol genişletme çalışması da gerçekleştiriliyor. Toplamda 11 bin 650 ton asfalt serim işleminin yapılacağı alt geçitte aydınlatma, bordür, kaldırım, bariyer, peyzaj ve alt yapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Törekent-Sincan OSB ile Ankara-Ayaş güzergahında 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan alt geçit ve kavşağın açılmasına sayılı günler kalırken, hizmete girmesiyle de hem bölge trafiği hem de trafik akışı büyük oranda rahatlayacak.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı