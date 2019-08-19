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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Avusturyalı Stefani Anrain, Müslüman oldu - KONYA Haberi

Avusturyalı Stefani Anrain, Müslüman oldu - KONYA Haberi

- Müslaman olacak kişinin bilgilerinin alınması - Akşehir Müftüsü tarafından dua edilmesi ve Kelime - i Şahadet getirilimesi - İhtida belgesi ve hediye takdim edilmesiAvusturyalı Stefani Anrain, Müslüman oldu - Almanya'daki arkadaşından İslam'ı öğrenen 18 yaşındaki Avusturya vatandaşı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde İslamiyet'i seçtiKONYA (AA) - Almanya'da yaşayan 18 yaşındaki Avusturya vatandaşı Stefani Anrain, Akşehir İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak, "Elif" adını aldı.Hristiyan olan Anrain, Müslüman arkadaşı Melisa Akel'in yaşantısını örnek alarak İslamiyet'i araştırmaya başladı.
Türkiye'ye gelerek İstanbul'da dini konularda bilgiler edinen Anrain, Müslüman olmaya karar verdi.Anrain, Konya'nın Akşehir ilçesine tatil için gelen arkadaşı Akel'i ziyareti sırasında Müslüman olmak istediğini söyledi.

Akşehir Müftülüğüne başvuran Anrain, burada İlçe Vaizi Saim Özbakır'ın nezaretinde şehadet getirdi.Şahadet getirirken gözyaşlarını tutamayan Anrain, İslam'ı seçtikten sonra "Elif" ismini aldığını belirterek, "Ailem bu kararıma karşı çıkmadı. Büyükannem İslam'ı seçmemden dolayı benimle gurur duyduğunu söyledi.

Burada camiye gidip dua edeceğim. Kendimi çok huzurlu hissediyorum." diye konuştu.
İlçe Vaizi Özbakır, ihtida belgesini verdiği Elif'e dini kitap ve hediye takdim etti.

Şehadet İslam İslamiyet Gesi 

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