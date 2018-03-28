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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Avukatlar tiyatro sahnesinde - ORDU

Avukatlar tiyatro sahnesinde - ORDU

- Tiyatronun sahnelendiği salondan detaylar - Oyunun sahnelenmesi - Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz'ın yönetmen ve oyuncuları tebrik etmesi - Poyraz'ın açıklama yapması - Yönetmen Huri Odabaşı'nın röportajı - Avukat Ersin Yıldız ile Çiğdem Aktaş'ın konuşmasıAvukatlar tiyatro sahnesinde - Ordu Barosu avukatlarının rol aldığı " Ordu 'nun Dereleri" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunulduORDU (AA) - Ordu 'da, oyunculuğunu avukatların yaptığı " Ordu 'nun Dereleri" adlı oyun seyirciyle buluştu. Ordu Barosu avukatlarından oluşan tiyatro topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla komedi dalındaki oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneledi.Aydın Üstüntaş'ın yazdığı, Huri Odabaşı'nın yönettiği oyunda, avukatlardan oluşan 15 kişilik oyuncu grubu rol aldı.Yöresel anlatımla tek perdede sunulan tiyatro oyununda, ortaya konulan performans seyirciden alkış aldı. Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, oyunun sonunda yönetmen Odabaşı ile oyuncuları tebrik ederek plaket verdi. - "Sahnenin ve rollerin de hakkından geldiler"Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baronun 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde yaptıkları bir dizi mesleki ve kültürel faaliyetler içerisinde güzel bir oyunu sahnelemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meslektaşlarının amatör ruhla profesyonel bir oyun ortaya çıkardığını belirten Poyraz, "Salonun doluluğu da bunu gösterdi. Avukatlık sadece mesleki faaliyetlerde bulunmak değil, aynı zamanda topluma hitap etmektir. Umarım amacımıza ulaşmışızdır." dedi.
Yönetmen Huri Odabaşı ise perdelerin kapanmamasını, ışıkların hep açık kalmasını diledi.Avukatların ilk kez sahneye çıkması nedeniyle zorlu bir hazırlık aşaması geçirdiklerini anlatan Odabaşı, "Tek işleri davalara girip müvekkil peşinde koşmak, mesleğini de hakkıyla yapmaktır. Sahnenin ve rollerin de hakkından geldiler. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.
Oyunculardan Avukat Ersin Yıldız da her iki mesleğin de kendine göre zorluğu olduğunu, sahnenin tadını aldıklarını ve oyunculuğa devam etmek istediklerini söyledi.

Çiğdem Aktaş da keyifli bir oyun sahnelemeye çalıştıklarını, ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.Dünya Tiyatro Günü Ordu ordu barosu Ordu 'nun D

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