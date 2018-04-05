Avukatlar sahne aldı - KÜTAHYA

- Seyircilerden görüntüler - Avukatların konserinden görüntüler - Kütahya Barosu avukatlarından oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde konsere çıktıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da avukatlar, Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında Türk müziği konseri verdi. Kütahya Barosu avukatlarından oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde sahne aldı.Şef Erhan Bozkurt yönetiminde sahneye çıkan 30 kişilik koro, Türk müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.Farklı tarzlarda şarkılar söyleyen ve gitar, bağlama gibi enstrümanlarla solist olarak da sahne alan avukatlar, ortaya koydukları performansla beğeni topladı.Misafir sanatçı Hamdiye Erol, etkinlik sonunda sevilen şarkılarını müzikseverlere sundu. Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, konser bitiminde Bozkurt ile meslektaşlarını tebrik etti.Etkinliğe, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile hakim, savcı, avukatlar ile aileleri ve sanatseverler katıldı.