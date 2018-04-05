Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Avukatlar sahne aldı - KÜTAHYA

Avukatlar sahne aldı - KÜTAHYA

- Seyircilerden görüntüler - Avukatların konserinden görüntüler - Kütahya Barosu avukatlarından oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde konsere çıktıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da avukatlar, Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında Türk müziği konseri verdi. Kütahya Barosu avukatlarından oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu, Hazer Dinar Kültür Merkezi'nde sahne aldı.Şef Erhan Bozkurt yönetiminde sahneye çıkan 30 kişilik koro, Türk müziğinin sevilen şarkılarını seslendirdi.Farklı tarzlarda şarkılar söyleyen ve gitar, bağlama gibi enstrümanlarla solist olarak da sahne alan avukatlar, ortaya koydukları performansla beğeni topladı.Misafir sanatçı Hamdiye Erol, etkinlik sonunda sevilen şarkılarını müzikseverlere sundu. Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, konser bitiminde Bozkurt ile meslektaşlarını tebrik etti.Etkinliğe, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile hakim, savcı, avukatlar ile aileleri ve sanatseverler katıldı.

Bağlama İsaf Forma Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Van'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi BakıyorVan'ın En Güzel Kedisine Evladı Gibi Bakıyor
Doğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'deDoğu Guta ablukasının simgesi Kerim bebek Türkiye'de
Karadeniz Yaylalarında Bahar GüzelliğiKaradeniz Yaylalarında Bahar Güzelliği
Yılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi OlduYılkı Atları Fotoğrafçıların Gözdesi Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı