Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
ATO Başkanı Baran, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

ATO Başkanı Baran, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

ATO Başkanı Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ATO Başkanı Gürsel Baran'ın fotoğrafları oylaması - ATO Başkanı Baran'ın fotoğrafları yorumlamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ATO Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldıANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.Baran, ATO'da, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi."Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" başlıklı fotoğrafına oy veren Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgede İsrail başta olmak üzere egemen güçlerin karşısında dikilebilen dünyadaki tek lider. Çok önemli bir misyon üstlendiğini düşündüğüm için Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını seçiyorum." dedi.
"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" fotoğrafını tercih eden Baran, bunun örnek bir "yaşam" karesi olduğunu söyledi.

Baran, "Spor" kategorisinde ise Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafını seçti. Gürsel Baran, "Lionel Messi, Cüneyt Çakır'ın önünde diz çökmüş. Çakır, milli gururumuz, bizleri çok iyi temsil ediyor." diye konuştu.

Misyon Muhabir İlham İsrail Gori 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı