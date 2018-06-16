Atıkların sanata dönüşümü - BİTLİS İzle

- Yapılan eserlerden detaylar - Sergiden detaylar - Okul Müdürü Mehmet Nezir Öndül ile röportaj - Resim öğretmeni Selahattin Ayalı ile röportaj - DetaylarAtıkların sanata dönüşümü - Bitlis 'te resim öğretmeni Selahattin Ayalı, öğrencileriyle bir yıl boyunca topladığı atıklardan timsah, köpek, kuş, kuzu ve inek gibi çeşitli hayvanların maketlerini yaptı - Ayalı: - "Bu çalışmanın en büyük amacı doğaya gereken saygıyı göstermek. İkincisi de hepimizin gözardı ettiği şeyleri bir araya toplayıp sanat haline getirmek"BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis 'te resim öğretmeni Selahattin Ayalı, okulda öğrencileriyle bir yıl boyunca topladığı atıklardan çeşitli hayvan maketleri yaptı.Kentteki özel bir kolejde görevli resim öğretmeni Ayalı, okulda öğrencileriyle bir yıl boyunca test kağıtları, kitap, gazete, karton ve poşet gibi atık malzemeleri toplayarak bunları sınıflandırdı.Daha sonra bu malzemelere öğrencileriyle şekil vererek timsah, köpek, kuş, kuzu ve inek gibi çeşitli hayvan maketleri yapan Ayalı, çalışmasını Bitlis Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda sergiledi. - "Amacımız doğaya gereken saygıyı göstermek"Ayalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük hayatta çok fazla atık malzemenin doğaya atıldığını söyledi.
Okulda bunun önüne geçebilmek için öğrencileriyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Ayalı, "Bu çalışmanın en büyük amacı doğaya gereken saygıyı göstermek. İkincisi de hepimizin göz ardı ettiği şeyleri bir araya toplayıp sanat haline getirmek." dedi. Ayalı, atık malzemeleri kağıt ve koli bandı kullanarak sanat eserine dönüştürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:"Günlük hayatta ortaya çıkan atık malzemeler doğaya atıldığında, köy ve piknik alanlarında çöp dağları ortaya çıkıyor. Bunu engelleyebilmek için küçük bir adım attığımızı düşünüyoruz. Atık malzemeleri çevreye attığımızda kanserden tutun solunum yoluyla bulaşan birçok hastalığa davetiye çıkaran kirli bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla çevre bilinci gelişmiş toplumun yaşam tarzı, kültürü ve ekonomisi çok daha iyi yerlere gelecektir." - "Geri dönüşüm konusunda olumlu sonuçlar aldık"Okul Müdürü Mehmet Nezir Öndül ise bu çalışmayı yürekten desteklediğini söyledi.
Çevreyle dost ve bilinçli öğrenci yetiştirmenin güzel neticeler verdiğini ifade eden Öndül, şöyle konuştu:"Hocamız sağ olsun çocuklara bir enerji verdi. Bu anlamda güzel eserler ortaya çıktı. Atık kağıtlardan yapılan bu çalışma geri dönüşüm konusunda da olumlu sonuçlandı. Doğada çöp denen bir şey yoktur. Bunu bir kez daha gördük. Çöp denen şeylerin küçük dokunuşlarla birer sanat harikasına dönüşebileceğini gördük. Bir emek ve gayret verildi. Bu yeni şeylere de örnek olur. Mesela bir kağıt farklı bir sanat eserine de dönüşebilir."