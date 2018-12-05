Atık şişelerden çam ağacı yaptılar

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl yeni yıl kutlamaları kapsamında ağaçların yok edilmesini engellemek ve çevrenin önemini anlatmak için ilginç bir çalışma yapıldı. Belediye temizlik işleri ekipleri tarafından Marmaris’te çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için 6 bin atık pet şişe ve 800 adet atık cam şişeyle 5’er metrelik 2 adet çam ağacı yapıldı. Muğla’da Marmaris Belediyesi tarafından, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için 1 ay süren çalışmayla atıklardan 2 adet temsili çam ağacı yapıldı. Atık pet ve cam şişelerden yapılan ağaçlardan biri 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na diğeri ise Atatürk Meydanı’na konuldu. Ağaçların etrafına çevreye atılan çöplerin zararlarını anlatan bilgilendirme notları konuldu. Ağacı gören vatandaşlar bilgilendirme notları okuyup, ağaçlarla hatıra fotoğrafı çektirip videoya aldı. Marmaris'teki Yeni Yıl Festivali kapsamında bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, “Çalışmamız bir ay sürdü. 2 tane temsili çam ağacı yaptık. Bir ağacı 800 adet atık cam şişe kullanarak, diğer ağacı ise 6 bin atık pet şişe ve 10 bin adet plastik kapak kullanarak yaptık. Bu çalışmayı hiçbir profesyonel destek almadan, çalışma arkadaşlarımızla yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olarak çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.



