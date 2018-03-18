Atık eşyalar geri kazanım kursuyla değerleniyor - KARABÜK Haberi
- Kursiyerlerin çalışması - SAKEM Koordinatörü Münevver Esen ile röportaj - Mustafa Tunç ile röportaj - Nurhan Baykala ile röportaj - El işlerinden detaylarAtık eşyalar geri kazanım kursuyla değerleniyor - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde açılan geri kazanım kursunda, çoraptan sandalyeye, sehpadan banyo seramiğine atık olarak getirilen malzemeler, bir yandan eski haline getirilirken, bir yandan da yeni ürünler ortaya çıkartılıyor - SAKEM Koordinatörü Esen: - "Evinde gözden çıkardığı düğmesini, çorabını, kumaşını, bavulunu, ev eşyasını değerlendirerek çok daha yeni ve kullanılabilir hale getirip, sanat eserine dönüştürme eğitimlerimiz başladı"KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan açılan "geri kazanım kursu"nda çoraptan sandalyeye, sehpadan banyo seramiklerine kadar atık olarak değerlendirilen objeler geri kazanılıyor.70 kursiyerin yer aldığı kursta, eski çoraplardan bebekler, bezlerden seccade, çanta, yatak örtüsü yapılıyor, eskiyen, kullanılmayan sehpa, sandalye, masalar yenilenip ilk günkü haline getiriliyor. Kurs bitiminde kursiyerler, ihtiyacı olan kursiyerin evine gidip yenilenmesi gereken oda ve banyosunu baştan aşağı elden geçiriyor.SAKEM Koordinatörü Münevver Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAKEM'in 2010'dan bugüne hizmet verdiğini söyledi.
Vatandaşların bütün kurslara büyük ilgi gösterdiğini ve geçen 5 yıl 5 bin kursiyere ulaştıklarını ifade eden Esen, "Özellikle bu sene ağırlık verdiğimiz geri dönüşüm değerlendirme çalışmalarımız hız aldı. Kursiyerler içerisinde sanat eğitimleri, geriye dönük tarihi meslekleri canlandırmaya yönelik eğitim alanları mevcut. Ama bunların yanı sıra hiç para vermeden evindeki malzemelerini, gözden çıkardığı düğmesini, çorabını, kumaşını, bavulunu, ev eşyasını değerlendirerek çok daha yeni ve kullanılabilir hale getirip, sanat eserine dönüştürme eğitimlerimiz başladı. " diye konuştu. Bu anlamda kursiyerlerden çok çeşitlilik çıktığını aktaran Esen, şunları anlattı:"Bu kadarını beklemiyorduk. Çok yüksek fiyatla alabilecekleri, dekorasyon ürünlerini birebir kendi çalışmalarına şahit oluyoruz. Biz sadece ev tekstili, objeleri şeklinde değil de sanat anlamında eğitim alan kursiyerlerimizin mevcutta var olan tüm ürünlerini daha işlevsel, kullanışlı hale nasıl taşıyacaklarına ilişkin rehberlik ediyoruz." - "Ürünleri modern çağa daha uygun hale getiriyoruz"SAKEM'de resim eğitmenliği yapan Mustafa Tunç da farklı atıkları değerlendirdiklerini söyledi.
Evde atılan, kullanılmayan ne varsa hepsini bir şekilde değerlendirmenin mümkün olduğunu vurgulayan Tunç, "Ahşap, metal, plastik hepsinin geri dönüşümü mümkün. Ağırlıklı olarak sehpa, masa, sandalye geliyor. Bunları yeniliyoruz. Bu ürünleri modern çağa daha uygun hale getiriyoruz. Aşırı tüketime vurgu yapmak için resimleri o konuda seçtim. Doğrudan çöpe değil, insanlar artık düşünüyor. 'Bundan ne çıkabilir, ne yapabilirim, değerlendirebilir miyim?' diye." ifadelerini kullandı.El sanatları alanında eğitmenlik yapan Nurhan Baykala ise bu yıl nakış ve ahşap boyama üzerine kurs açtıklarını kaydetti. Evdeki eski mobilya, mutfak dolapları, seramik taşları olmak üzere her şeyi yenilediklerini anlatan Baykala, şunları dile getirdi:"20 - 30 yıllık eşyaları ilk günkü haline çeviriyoruz. Gazeteden sepetler örüyoruz, bir ahşap kadar sağlam oluyor. Annelerimizin giydiği çoraplarla bebekler yapıyoruz. Bunlar da ekonomiye katkı olarak sunuluyor, satıp ücret kazanıyorlar. Elimize gelen her atık maddeden yeni bir oluşum elde ediyoruz. 50 yıldır ardiyede duran bir sehpayı alıp, tekrar kullanıma hazırlıyoruz, ilk günkü kadar güzel oluyor. Para verip yeni bir sehpa alacağına elindeki sehpayı kullanmış oluyor. Kurs bittikten sonra toplanıp bir arkadaşımızın evine gidiyoruz. Banyosunu değiştireceğine, hiç kırmadan yeni bir banyo elde ediyoruz."