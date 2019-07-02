Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri - ERZURUM

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri - ERZURUM

- Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri - Kortej yürüyüşü - Yürüyüşten genel ve detay görüntü - Yürüşün ardından polislerin zeybek oynaması - Detay görüntülerAtatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yılı - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayına bir asır önceki askeri kıyafetleri giyen atlı askeri birlikler, polisler ve çok sayıda kişi katıldıERZURUM (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum 'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümü sebebiyle Cumhurbaşkanlığının desteğiyle Erzurum Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "100. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri" kapsamında Palandöken ilçesindeki Türkiye'nin tek atlama kulelerinde Olimpiyat Meşalesi yakıldı.Etkinlikler kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese önünde bir araya gelen Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan ile çok sayıda kişi Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar fener alayıyla yürüdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösteri yaptığı yürüyüşte, bir asır önceki askeri kıyafetleri giyen atlı askeri birlikler, polisler ve vatandaşlar ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden geçiş yaptı.Katılımcıların söylediği marşlar eşliğindeki yürüyüşte büyük Türk bayrağı açan polisler "Hoş Geliş Ola Mustafa Kemal Paşa", "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz" ve "Can, Hoş Sefa Gelmişsen" yazılı dövizler taşıdı.Yürüyüşün sona erdiği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda ise harman dalı ve zeybek oynayan polisler ilgiyle izlendi.

Fener Alayı Polis Askeri Kıyafet Askeri Birlik Mehteran Takımı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı