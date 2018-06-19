Atatürk Orman Çiftliği’ne 2,1 milyon adet fidan dikildi...Atatürk Orman Çiftliği havadan görüntülendi İzle



- Ülke genelinde ağaçlandırma çalışmalarına hızla devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Atatürk Orman Çiftliği’ne 2,1 milyon adet fidan dikti. Yıllardır boş olarak bekletilen Atatürk Orman Çiftliği’ndeki 23.000 dekar alana Bakanlık tarafından 2,1 milyon adet fidan diktiklerini ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Ankara’nın yeşil dokusuna katkıda bulunarak, başkente önemli bir yeşil alan kazandırmış olduk.” dedi.

Başkent İçin Önemli Bir Oksijen ve Rekreasyon Kaynağı Olacak Ankara’nın en önemli yerlerinden biri olan Atatürk Orman Çiftliği’ni ağaçlandırma çalışmalarında çoğunlukla karaçam, sedir, akasya, dişbudak, mavi servi, akçaağaç, mahlep fidanlarının yanı sıra biyolojik çeşitlilik ile yaban hayatı da dikkate alınarak süs eriği, mazı, meşe, ardıç, ceviz, dut, karaağaç, yabani erik, katalpa, ve iğde türlerinden oluşan 2,1 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Bakım çalışmaları devam eden fidanların gelişim düzeyleri de oldukça iyi olup, dikilen fidanlar önümüzdeki yıllarda daha da büyüdüğünde çalışma yapılan alanlar başkent için önemli bir oksijen ve rekreasyon kaynağı olacak. "Bozkır Ankara, Yeşil Ankara Olarak Anılacak” Son 15 yılda ülke genelinde 4 milyar 50 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “2003-2017 yılları arasında Ankara’da ise 1 milyon 450 bin dekar alanda 86 milyon fidan diktik. Ayrıca, başkentte 7 şehir ormanı ve 17 mesire yeri kurduk. Çalışmalarımız neticesinde Ankara günden güne yeşillenerek, daha da fazla yeşil alana kavuşuyor. Artık Bozkır Ankara, Yeşil Ankara olarak anılacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

