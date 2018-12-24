Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Köşkü Ormanı’nda 12 dişli çam kabuk böceğinin kuruttuğu ağaçların kesimlerine başlandı...Atatürk Köşkü Ormanı havadan görüntülendi

Atatürk Köşkü Ormanı’nda 12 dişli çam kabuk böceğinin kuruttuğu ağaçların kesimlerine başlandı...Atatürk Köşkü Ormanı havadan görüntülendi

Ormandan görüntü

Uttu Eylem Planı Estetik 

-Drone ile çekilen görüntü
-Kesilen ağaçların görüntüsü

( TRABZON )- 12 dişli çam kabuk böceğinin neden olduğu ağaç kurumalarının önüne geçmek için belirlenen eylem planı kapsamında tamamen kuruyan 326 adet ağacın kesimleri başlarken, kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 hektar büyüklüğündeki çoğunluğu ladin ve sarıçam ağaçlarından oluşan Atatürk Köşkü Ormanı’nda 12 dişli çam kabuk böceğinin neden olduğu ağaç kurumalarının önüne geçmek için belirlenen eylem planı kapsamında tamamen kuruyan 326 adet ağacın kesimine başlandı. Kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek. 1938 yılı sonlarında oluşturulan Atatürk Köşkü Ormanı’nda 2012 yılından itibaren ağaçlarda başlayan kurumalar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Köşkü Ormanı Koruma ve Rehabilitasyon Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, KTÜ Orman Fakültesi ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütmüştü. Yapılan çalışma sonrasında ormanda ağaçlarda görülen kurumaya 12 dişli çam kabuk böceği zararlısı ile iklim ve toprak şartlarının neden olduğu belirlendi. Ormandaki bin 41 ağaç tek tek incelenirken, kuruyan ağaçlar belirlendi. 585 ağacın sağlıklı olduğu, 326 ağacın tamamen kuruduğu, 130 ağaçta ise 12 dişli çam kabuk böceğine rastlandığı belirtilen rapor doğrultusunda ilk planda tamamen kuruyan 326 ağacın ardından da böceğin görüldüğü ağaçların kesilmesine karar verildi.
Kesim kararının alınmasının ardından kuruyan ağaçlar geçtiğimiz haftadan itibaren kesilmeye başlarken, kesilen ağaçların yerine daha dayanıklı ve estetik açıdan hoş görüntü veren türler dikilecek.
İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Recep Sert Dünyaevine GirdiRecep Sert Dünyaevine Girdi
21 Yaşında 12 Kez Estetik Oldu Ama...21 Yaşında 12 Kez Estetik Oldu Ama...
Makyajın İnanılmaz GücüMakyajın İnanılmaz Gücü
Dünyaca Ünlü Yıldızların Makyajsız HalleriDünyaca Ünlü Yıldızların Makyajsız Halleri
Geçen Zaman Böyle DeğiştirdiGeçen Zaman Böyle Değiştirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı