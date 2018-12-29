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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu - İSTANBUL İzle

Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu - İSTANBUL İzle

- Atatürk Havalimanı'nda yolculardan genel görüntülerAtatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu - Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk oluştu - Gümrüklü salondaki yolcuların, sefer saatine kadar restoranlar ile bankların bulunduğu alanda beklediği görüldüİSTANBUL (AA) - Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.Yılbaşı tatilinin başlamasının ardından bu sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.Pasaport kontrollerinin ardından yolcular, dış hatlar gümrüklü salona geçti.Yılbaşı tatili nedeniyle farklı ülkelere gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen transit yolcuların bulunduğu gümrüklü alanda yoğunluk oluştu.Yerli ve yabancı yolcuların buradaki mağazalardan alışveriş yapması nedeniyle kasa önlerinde sıra meydana geldi.Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları restoranlar ile bankların bulunduğu alanda bekledi.

Alışveriş Trol 

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