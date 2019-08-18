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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ata Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı - İSTANBUL

Ata Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı - İSTANBUL

- Ata Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı - "Ata Demirer Gazinosu" gösterisi - Gösteriden detaylarAta Demirer Harbiye Açıkhava'da sahne aldı - Sahnede hem stand - up yapan hem şarkı söyleyen Ata Demirer, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirdiİSTANBUL (AA) - Ata Demirer, komedi ve müziği harmanladığı "Ata Demirer Gazinosu" gösterisiyle sahne aldı.Hem stand - up yapan hem şarkı söyleyen Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerin karşısına çıktı.Demirer, Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine, poptan arabeske kadar uzanan geniş bir repertuvar seslendirdi."Karayip Korsanları" filminin konseptinde kayıkla ve Jack Sparrow kostümüyle sahneye çıkan komedyen, açılışı "Ellerimde Çiçekler" şarkısıyla yaptı.Ata Demirer, şarkı aralarında komik hikayelere yer verirken, moda, müzik, sanat ve televizyon dünyasından güldüren konulara değindi.Taşkın Sabah yönetimindeki yaklaşık 20 kişiden oluşan orkestranın eşliğinde performans sergileyen Demirer, farklı sanatçılardan "Yaşamak Yalan Belki", "Altın Dişli Hayriye", "Seni Yakacaklar", "Bir Demet Yasemen", "Büklüm Büklüm" ve "Begonvil" gibi eserleri seslendirdi.Demirer, katılımın yoğun olduğu gösteride bazı şarkılarını Müslüm Gürses, Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in sesinden yorumladı.

Televizyon Arabesk Sanat Müziği Komedyen Konsept 

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