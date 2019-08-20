Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek - SİVAS
- Vali Salih Ayhan'ın kilisede incelemede bulunması - Kiliseden detay görüntüler Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek - Sivas 'ta 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı sınırları içinde bulunan Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu yapılacakSİVAS (AA) - Sivas 'ta 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı sınırları içinde bulunan Surp Kevork Ermeni Kilisesi restore edilecek. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, tugay arazisindeki Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.Ayhan, İl Özel İdaresine tahsisli eserin rölöve projesinin onaylandığını, restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.
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