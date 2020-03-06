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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor

Asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor

Dev mantar kayadan detay

Irak 

-İnce sütunundan detay
-Taşın üzerindeki oturma yerinden detay
-Vatandaşların fotoğraf çekmesinden detay
-Vatandaşların mantar kayanın altında oturmasından detay
-Mustafa Efe röportajı

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bulunan asırlık mantar kaya, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan asırlık mantar kaya görenleri hayrete düşürüyor. İnce bir sütunla ayakta duran kaya parçası yıllara meydan okuyor. Çeşitli doğa olaylarına rağmen yıkılmadan ayakta duran mantar kaya, görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle bölgede çobanlık yapan vatandaşların mekanı haline gelen mantar kaya, tüm ihtişamı ile yıllara meydan okuyor. İlçede yaşayan vatandaşlardan Mustafa Efe, mantar kayanın yüz yıllardır bulunduğunu söyledi.

Efe, "Mantar kaya yüz yıllardır var. Hayvancılık yapıyoruz. Yazın burada barındırma yeriydi. 100 yıl önce dedelerimiz babamıza anlatmıştı. Babamızda bize anlatıyor. Bizde çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatıyoruz” dedi.
(RK-YRT-
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