Aşırı yağışla gelen heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor İzle



- Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı yağış sel ve beraberinde heyelana sebep oldu. Bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Taşova Amasya karayolu Durucasu ile Ediyeri mevkii arasında etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Amasya ve Taşova istikametinden geliş gidişler kısa süreli durdu. Karayolları ekiplerinin müdahalesi ile ulaşım kontrollü bir şekilde veriliyor. Sürücülerin dikkatli olması ve yol işaretlerine uymaları gerektiği belirtildi. (UY-

