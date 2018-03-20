Aşık Veysel'i '104 yıllık bağlaması' ile andı - SİVAS
Aşık Veysel'i "104 yıllık bağlaması" ile andı - SİVAS - Şentürk İyidoğan'ın Aşık Veysel'in sazıyla mezara gelişi - Aşık Veysel'in mezarını öpmesi - Şentürk İyidoğan'ın Aşık Veysel'in sazı ile türkü söylemesi - Aşık Veysel'in Kabrinden detaylar - Kabirden ayrılışı - Şentürk İyidoğan'ın Aşık Veysel Müzesine gelişi - Müzeyi Gezmesi - Müzede Türkü söylemesi - Detaylar - Sivas lı bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini vefatının 45. yılında, ünlü ozanın 104 yıllık bağlamasıyla kabri başında seslendirdi - İyidoğan: - "Veysel babanın sazı bizim için çok çok kıymetlidir. Mezarı başında onun sazıyla onu anmak benim için ayrı bir gururdur"SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas lı bağlama ustası Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini, vefatının 45. yılında Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki kabri başında ünlü ozanın 104 yıllık bağlamasıyla seslendirdi. Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde el yapımı bağlama üreten 48 yaşındaki İyidoğan, yaklaşık 19 yıldır kendisinde bulunan Aşık Veysel'in asırlık sazı ile halk ozanının Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde bulunan mezarını ziyaret etti.İyidoğan, burada Aşık Veysel'in 104 yıllık bağlamasıyla ozanın "Kızılırmak Seni Seni", "Benim Sadık Yarim Kara Topraktır" ve "Dünyada Tükenmez Murat Varımış" eserlerini seslendirdi. - "Veysel babanın sazı bizim için çok kıymetlidir"Daha sonra Aşık Veysel'in köyde bulunan müze evini ziyaret eden İyidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk ozanının sazını ilk kez mezarına getirdiğini söyledi.
İyidoğan, kendisindeki sazın Aşık Veysel'in ilk bağlamalarından olduğunu belirterek, "Sazı bana getiren amcamız da bunun Aşık Veysel'in birinci veya ikinci sazı olduğunu söylemişti. Sazı bana getiren amcamızın babası ile Aşık Veysel amca çocuklarıymış. Sazı, Veysel baba onlara hediye etmiş." dedi. Bağlamanın kendisine 19 yıl önce geldiğini ve gözü gibi baktığını dile getiren İyidoğan, "Veysel babanın sazı bizim için çok çok kıymetlidir. Mezarı başında onun sazıyla onu anmak benim için ayrı bir gururdur." diye konuştu. - "Aşık Veysel'in sazı hediye edilir ama satılmaz"İyidoğan, sazı satın almak için kendisine yüklü miktarda para teklifleri yapıldığını ancak bunu hiçbir zaman kabul etmediğini ve kabul etmeyeceğini vurguladı.Hayatta bazı şeylere değer biçilemeyeceğini belirten İyidoğan, şunları kaydetti:"Her zaman söylüyorum, her şey satılmaz, hayatımızda her şey satılık değildir. Aşık Veysel'in sazı hediye edilir ama satılmaz. Aşık Veysel sadece ülkemiz için değil, dünya için çok kıymetlidir. Dünyada çeşitli okullarda eserleri tez halinde sunuluyor, Aşık Veysel anlatılıyor. Sazı da bizim için çok büyük bir değerdir ve satılmaz. Onun için bu bize emanettir. Aşık Veysel'in sazıyla ilk kez mezarına geldik. Burada sazıyla birkaç eserini okudum, umarım o da bizi bağışlar, hatamız olduysa kusurumuzu affeder. 4 yaşından beri Veysel babayı dinliyorum. Çeşitli okullarda öğrencilerle konuştum, Veysel babanın konser verdiği okullardaki öğretmenlerin birçoğuna ulaşmaya çalıştım. Hayatım hep Aşık Veysel olmuştur."İyidoğan, Aşık Veysel'in bir derya olduğunun altını çizerek, "Biz onun yanında bir damlayız ama ona ulaşmanın, onu gelecek nesillerimize aktarmanın en büyük görevlerimizden birisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.