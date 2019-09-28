Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

Sel bölgenin havadan görüntüsü

Bild Şiddetli Yağış Gesi 

-Detaylar

( ARTVİN ) - ARTVİN

- Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan selin ardından bölge havadan görüntülendi. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Borçka-Hopa karayolu selin yaşandığı bölgede tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, çöp atıklarının bulunduğu atık deposunun selde zarar görmesi nedeniyle çok sayıda poşet ve plastik atığın dere sularına karıştığı bildirildi.
(OK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları DeğiştiHamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Neslican Tay Son Yolculuğuna UğurlandıNeslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk Sınırlarını Kangallar KoruyacakTürk Sınırlarını Kangallar Koruyacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı