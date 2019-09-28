Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

- Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan selin ardından bölge havadan görüntülendi. Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Borçka-Hopa karayolu selin yaşandığı bölgede tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, çöp atıklarının bulunduğu atık deposunun selde zarar görmesi nedeniyle çok sayıda poşet ve plastik atığın dere sularına karıştığı bildirildi. (OK-ÖS-Y)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım