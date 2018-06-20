Arnavutluk 'ta "Çamerya" sergisi - TİRAN

: - Sergiden detaylar - PDİU Genel Başkanı Shpetim İdrizi'nin konuşması Arnavutluk 'ta "Çamerya" sergisi - Çamerya'daki katliamın 74'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan sergide Arnavut sanatçılara ait 40'a yakın resim ziyaretçilerin beğenisine sunulduTİRAN (AA) - Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da, "Çamerya Tarihi ve Kültürü Haftası" dolayısıyla "Çamerya'yı seviyorum" adıyla resim sergisi açıldı.Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) ile Çamerya Derneği tarafından Çamerya'daki katliamın 74'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan sergide, Arnavut sanatçılara ait 40'a yakın resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Çamerya bölgesinden manzaralar ve yıkılmış evlerin yer aldığı resimlerin, sanatçıların Çamerya bölgesine gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından yaptıkları çalışmalardan oluştuğu ifade edildi.PDİU Genel Başkanı Shpetim İdrizi, serginin açılışında yaptığı konuşmada, resimlerin Çamerya'yı farklı ve olağanüstü bir değerle ziyaretçilerin beğenisine sunduğunu söyledi.
Ulusal Tarih Müzesi'ndeki sergi, 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.Bu arada, 23 Haziran'a kadar sürecek "Çamerya Tarihi ve Kültürü Haftası" kapsamında sergi, kitap tanıtımları ve farklı etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, Saranda kentinde bulunan Klogjer Anıt Mezarlığına ziyaretle son bulacak. - Çamerya'da ne oldu?Çamerya bölgesi, Arnavutluk 'un güneyinden başlayarak, antik çağdan beri Arnavutlar'ın yaşadığı Güney Epir'i, yani halen Yunanistan sınırları içinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadar olan bölgeyi kapsıyor.Bu bölgedeki Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı. Son olarak 1910'da yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.Çamerya bölgesi, Balkan Savaşları sonunda 1913 yılında yapılan Londra Büyükelçiler Konferansı'nda Yunanistan'a teslim edildi.Çamerya Arnavutları, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunan General Napoleon Zervas'ın komutasındaki kuvvetler tarafından katliama uğradı.1944 yılının haziran ayından 1945 yılının mart ayına kadar süren katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın, 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakıldı. Katliamın ardından 35 bin civarında Arnavut Çamerya bölgesinden Arnavutluk 'a kaçmak zorunda kaldı, bazıları ise Türkiye'ye göç etti.