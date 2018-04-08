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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ardahanlı öğrenciler Bilecik'i ziyaret etti

Ardahanlı öğrenciler Bilecik'i ziyaret etti

- Öğrencilerin Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerindeki gezilerinden detaylar - Ardahan'da eğitim gören 90 öğrenci "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bilecik 'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerini gezdiBİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen ''Biz Anadoluyuz Projesi'' kapsamında, Ardahan'dan gelen 90 öğrenci, Bilecik 'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.Bakanlık tarafından 90 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş altı 50 bin çocuğun, ülkenin farklı illerini ziyaret etmesini içeren projeden yararlanan Ardahan'daki 700 öğrenci, gruplar halinde gezilerine devam ediyor. Bilecik 'e gerçekleştirilen gezinin ikinci ayağında 90 öğrenci, Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin'e konuk oldu.Daha sonra Aya Yorgi Kilisesi'ni gezen öğrenciler, kentin en eski yerleşim bölgesi olan Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerindeki Yıldırım Beyazıd ve Rüstem Paşa camilerini ziyaret etti. Dört ayrı musluktan akan kaynak sularının bulunduğu İçmeler mevkisindeki tesisleri dolaşan öğrenciler, daha sonra Pazaryeri ilçesindeki ''Çanakkale Şehitliği''ne geldi. Öğrenciler, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır'ı da ziyaret etti.Öğrenciler, Kınık köyünde çömlek, Bozcaarmut Göleti'nde ise doğa yürüyüşü yaptı.

İçmeler Eziler Akkale Eylem Planı Öğrenciler 

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