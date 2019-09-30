Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu

Araklı'da dere içinde bir ayı ölü olarak bulundu

Ayının dere içindeki görüntüsü

Hafta Sonu 

-Detaylar
-Ayı arşiv görüntüleri

( ARTVİN ) ARTVİN

- Trabzon'un Araklı ilçesinde bir ayı dere içinde ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Çatak mevkiine hafta sonu pikniğe giden vatandaşlar derede bir ayının yattığını gördü. Çevreye yayılan ağır koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan vatandaşlar, ayı üzerinde yaptıkları inceleme herhangi bir kurşun veya saçma izine rastlamazken, ayının ölümü ile ilgili Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdiler. Vatandaşlar biran önce ayının ölüsünün dereden alınmasını istediler.
İlgili Foto Galeriler
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor10 Aylık Meganın Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi12 Bin Yaşındaki Kelebek Görüntülendi
Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları DeğiştiHamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Neslican Tay Son Yolculuğuna UğurlandıNeslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk Sınırlarını Kangallar KoruyacakTürk Sınırlarını Kangallar Koruyacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı