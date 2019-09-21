Apartmanın altında Osmanlı tüneli bulundu



İnşaat çalışmalarının durdurulduğunu aktaran Şen, ' Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden gelecek heyet çalışma yapacak. Kurulun değerlendirmesine göre gerekli çalışmalar yapılacak. ' dedi.

Pınarhisar Belediye Başkanı Talay ise gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kamuoyunun aydınlatılması açısından kurulun kararını bekleyeceklerini dile getiren Talay, ' Belediye olarak buradaki çalışmaları durduruyoruz. Bu bir taş kanal. Bunlar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde olan şeyler. ' dedi.



