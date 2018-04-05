"Antep Fıstığı" tatil kazandıracak - GAZİANTEP - "Antep Fıstığı" filminin fragmanı - Filmin yapımcısı Meral Ay ile röportaj"Antep Fıstığı" tatil kazandıracak - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı "Antep Fıstığı" filmi yarın tüm yurtta vizyona girecek - Filmi izleyenler arasında yapılacak çekilişle 25 çift, Gaziantep 'te iki gün ücretsiz misafir edilecek - Filmin Yapımcısı Ay:"Bu çekiliş önemli bir fırsat olabilir. Gaziantep 'te tam da bahar havası var, tam da Gaziantep zamanı diyoruz"GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Oğuz Yalçın'ın yaptığı, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı ve tüm yurtta yarın vizyona girecek "Antep Fıstığı" adı filmi izleyen 25 çift, Gaziantep 'te iki günlüğüne ücretsiz tatil yapma imkanı bulacak. Gaziantep şivesi, kentin tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürünün anlatıldığı "Antep Fıstığı" filminde, Almanya'da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için kente gelen Simge'nin (İvana Sert) başına gelen komik olaylar anlatılıyor.Filmin yapımcısı Meral Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep 'in, Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Kentin son dönemlerde tarih ve kültürüyle ön plana çıktığını vurgulayan Ay, "Anadolu'da bu tarz filmleri çekmek hiç de kolay değil. Anadolu'da ilk yerel yapımcı olduğumu, şu ana kadar hiç kimsenin yapımcı belgesinin olmadığını görünce şaşırdım. Yaptığımız bu film, çok eğlenceli ve her kesime hitap ediyor." diye konuştu. Ay, filmin Gaziantep 'te 80 bin seyirciye ulaştığını aktararak, şöyle devam etti:"Yaklaşık 6 haftada bu sayıya ulaştık. İlk filmimiz, dolayısıyla bizi heyecanlandırdı. Çok şükür Gaziantep halkı, bizleri şaşırtmadı. Kentte 4 sinema var. Çok iyi bir rakama ulaştık. Yerel medyanın isterse bir film çekebileceğini gördük. Gaziantep li olan ya da olmayan bu filmi izlemeli. En çok Gaziantep lilere güvenerek böyle bir film çektik. Film bize sürpriz yapar da 1 milyon kişi izlenirse bölgenin kaderini değiştirir. İvana Sert hanım, film çekimleri için Gaziantep 'e gelmek istememişti. Sınır şehrindeyiz. 'Güvenli bir şehir mi?' diye düşünüyordu. İnsanlar aldığı paraya değil can güvenliğine bakıyordu. Gaziantep 'e gelince buraları görünce Antep aşığı oldu. Bu bölgenin insanı fedakar. Savaştan en çok Gaziantep li etkilenmiş. Suriyelilere kol kanat germiş. Eğer bu projeyi tüm Türkiye sahiplenilirse bölgenin kaderini değiştirir." - 25 çifte Gaziantep tatiliAy, filmi izleyenlerin Gaziantep 'in tüm tarihi ve turistik yerlerini, yemekleri ile şivesini görebileceğini belirterek, "Şehre gelmek isteyenler bu filmi referans alabilir. Filmde şehrin zenginliklerini anlattık. Çocuklar filmi izlerken eğleniyor. Bu film, kültür konusunda yapılacak en büyük hizmet. İnsanlar filmi izleyince gençlik yıllarına dönüyor. " dedi. Şehrin tanıtımına katkı sağlamak için kampanya başlattıklarını ifade eden Ay, "Antep Fıstığı filmini izleyenler, biletleri ile sinema salonu içerisinden çektikleri fotoğraflarını bize WhatsApp üzerinden atmaları halinde 25 çifti kurayla seçeceğiz. İki günlüğüne, ulaşım ve konaklama masrafları da dahil Gaziantep 'in güzelliklerini görme fırsatı bulacaklar. Bu çekiliş önemli bir fırsat olabilir. Gaziantep 'te tam da bahar havası var, tam da Gaziantep zamanı diyoruz." ifadelerini kullandı.